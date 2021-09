Trabalhadores da Saint-Gobain protestam contra despedimento coletivo "criminoso"

Na terça-feira, a fabricante de vidros para automóveis, que no passado dia 24 de agosto anunciou a decisão de encerramento da atividade produtiva e o consequente despedimento coletivo dos 130 trabalhadores, comunicou que propôs indemnizar os 130 trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo em curso com um valor "superior em 50% ao valor previsto na lei".

E prosseguiu: "Ao todo são cerca de 200 famílias que vão ser abrangidas caso se concretize mais este crime económico-social, com impacto na economia da freguesia de Santa Iria de Azóia, no concelho de Loures e até na economia nacional".

Um dia antes, a primeira reunião de negociação, conforme o prevê o Código do Trabalho em situações de despedimento coletivo, participaram um representante da Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e representantes dos trabalhadores e da empresa, terminou sem que se chegasse a um acordo.

Na ocasião, os representantes dos trabalhadores transmitiram que "se opõem a esta intensão de despedimento coletivo" ao que a empresa contrapôs que tinha tido "prejuízos acumulados nos últimos três anos de cerca de 8,5 milhões de euros".

No entanto, o sindicalista Pedro Milheiro lembrou à Lusa que a Saint-Gobain Sekurit Portugal pertence a "uma multinacional francesa, o grupo Sant-Gobain, que teve um resultado (líquido) de 1.298 milhões de euros no primeiro semestre do ano".

Atualmente, "consideramos que o grupo tem todas as condições, se assim o entender, para manter a produção e transformação de vidro automóvel aqui em Portugal", advertiu, adiantando que o que está em causa é "uma decisão estratégica e política da multinacional francesa de deslocalizar a produção e transformação do vidro para automóvel no país".

Para Pedro Milheiro, que também é membro da direção da Federação dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro, a posição da Saint-Gobain Sekurit Portugal "é inadmissível".

"É inaceitável que o vidro deixe de ser produzido em Portugal e transfiram esse "know-how" e trabalho, acumulado aqui ao longo de muitos anos, para outras unidades do grupo, nomeadamente para o leste da Europa e para unidade que têm em Marrocos", lamentou.

Negociações previstas para 8 de setembro



Por sua vez a deputada do PCP, Alma Rivera, presente na manifestação em solidariedade para com os trabalhadores, disse à Lusa que aquilo que estava em causa era "um possível crime económico e social", justificando que, do ponto de vista da produção nacional, esta era uma "empresa única" que além de empregar os 130 trabalhadores que "estão em risco" de despedimento coletivo, influencia todas as "outras empresas e serviços conexos", que por arrasto serão afetados.