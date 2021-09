TAP com mais tempo para pagar empréstimo de 1.200 milhões

O prazo de reembolso pela TAP do empréstimo de 1.200 milhões de euros concedido pelo Estado português, que terminava nesta quarta-feira, foi prorrogado até 31 de dezembro, anunciou a companhia aérea.

Num comunicado enviado na terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a companhia aérea refere que "o prazo de reembolso do empréstimo" que lhe foi concedido "ao abrigo do Contrato de Financiamento termina a 31 de dezembro de 2021 (e não a 01 de setembro de 2021 como inicialmente previsto no Contrato de Financiamento) em caso de não adoção de decisão final pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até aquela data".

"Caso seja adotada decisão final favorável pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até 31 de dezembro de 2021, mantém-se como data de reembolso do mencionado empréstimo aquela que vier a ser fixada no plano de reestruturação do Grupo TAP aprovado pela Comissão Europeia", acrescenta.