Novo crédito ao consumo atinge valor mensal mais elevado desde início da pandemia

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo BdP, no segmento de consumo os bancos emprestaram 429 milhões de euros em julho, mais nove milhões de euros face a junho e um aumento de 27 milhões de euros relativamente a julho de 2020.

A taxa de juro média destes empréstimos desceu para 0,80% encontrando-se abaixo de 1% desde agosto de 2020.

No total, em julho, os bancos concederam novos empréstimos aos particulares no montante de 2.021 milhões de euros, a uma taxa de juro média de 2,28%, abaixo dos 2,34% de junho e dos 2,78% de julho de 2020.

No que se refere às empresas, em julho, os bancos concederam 2.668 milhões de euros de novos empréstimos, dos quais 1.465 milhões de euros corresponderam a empréstimos de montante igual ou inferior a um milhão de euros.

"A taxa de juro média dos novos empréstimos a empresas manteve-se em níveis historicamente baixos: 2,03% em julho, valor que fica, no entanto, acima do registado em junho de 2021 (1,98%) e em julho do ano passado (2,00%)", nota o BdP.

A taxa de juro dos novos empréstimos de montante inferior ou igual a um milhão de euros subiu para 2,25% e a taxa de juro dos empréstimos de montante superior a um milhão de euros aumentou face a junho de 2021, para 1,75%.