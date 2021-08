Fábrica fecha em S. João da Madeira e deixa 62 pessoas no desemprego

A fábrica de calçado Armando Silva encerra e deixa 62 pessoas no desemprego até ao Natal. A empresa de São João da Madeira, com 75 anos de história, alega dificuldades, agravadas com a pandemia.

Os trabalhadores receberam agora a notificação final do despedimento coletivo, segundo o Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins, de Aveiro.

Em declarações à Renascença, a sindicalista Fernanda Moreira explica que os funcionários não vão sair todos ao mesmo tempo, mas até ao final do ano o processo estará concluído.

“A empresa decidiu fazer um despedimento coletivo, com encerramento da empresa. São 62 trabalhadores e nem todos têm o mesmo aviso prévio. Os que têm o máximo de aviso prévio são 75 dias, portanto, nem todos vêm embora ao mesmo tempo, mas até ao final do ano todos estarão no desemprego.”