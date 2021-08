Estão aí os “Vales Eficiência”. O que é isto?

Importante: tudo o que for adquirido, tem de ser de classe energética mínima igual a “A”.

Também podem ser usados para instalar sistemas de aquecimento do ambiente e de águas; sistemas solares térmicos; caldeiras e recuperadores a biomassa.

Estão disponíveis 162 milhões de euros , dinheiro que vem do plano de recuperação e resiliência.

Estão abertas, a partir desta terça-feira, as candidaturas aos chamados "Vales de Eficiência Energética".

Mas qual é o valor de cada vale?

Cada Vale Eficiência tem um valor de 1.300 euros, mais IVA – o que vai rondar os 1.600 euros. É válido por 12 meses após a data de emissão.

Como fazer para receber o vale?

É tudo feito online. O vale é enviado através da plataforma do Fundo Ambiental para o endereço de e-mail registado na candidatura, onde será preciso dar dados, como o nome completo do titular de contrato de eletricidade, a fatura da luz mais recente, número de contribuinte.

Cada candidatura pode incluir vários projetos, até ao limite máximo do valor do vale.

Este vale é único e intransmissível – apenas pode ser utilizado pelo seu titular e não pode ser convertido em dinheiro.

E podem ser utilizados junto de qualquer empresas?

Não, tem de ser junto de uma empresa com a qual o Governo tenha estabelecido protocolo. A lista pode ser consultada no site do Fundo Ambiental.

Mas atenção: o beneficiário só pode utilizar o vale num único fornecedor aderente.

Para já, este ano, podem beneficiar deste programa 20 mil famílias, para as quais estão previstos quase 32 milhões de euros.

Esta medida é financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).