Aumentos na eletricidade? Governo responde com almofadas

O Governo diz ter várias ferramentas para impedir o aumento do preço da eletricidade aos consumidores.

A garantia foi dada esta terça-feira pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, quando confrontado com o os custos de produção que aumentam diariamente no mercado ibérico.

João Matos Fernandes fala em almofadas para inibir o preço.

“Nós temos muitas almofadas que estamos obviamente a utilizar e que vamos utilizar para reduzir o preço da eletricidade, ou melhor, para inibir o aumento do preço da eletricidade para os consumidores.”

“Temos aqui uma vontade muito grande, sem qualquer promessa, de fazer com que a eletricidade não aumente, e ela reduziu em 11% desde que somos Governo. Agora, é óbvio que o aumento da eletricidade na produção é um fator que inibe a possibilidade de podermos reduzir o seu custo. Temos é de facto muitas outras almofadas para a poder reduzir”, explica.”

Esta terça-feira a eletricidade registou um novo máximo histórico de 130,53 euros por megawatt/hora. É o oitavo recorde no preço diário no espaço de um mês.

Em causa está a escassez de vento (recurso eólico) que torna necessário o recurso a centrais hidroelétricas, mas também a centrais de ciclo combinado alimentadas a gás natural.