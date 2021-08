​Preço da eletricidade bate novo recorde no mercado ibérico

A subida dos preços no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) não terá consequências imediatas para as famílias portuguesas.

É o oitavo recorde no preço diário no espaço de um mês. Em causa está a escassez de vento (recurso eólico) que torna necessário o recurso a centrais hidroelétricas, mas também a centrais de ciclo combinado alimentadas a gás natural.

O preço da eletricidade tem vindo sempre a aumentar no mercado ibérico. Na terça-feira, vai registar um novo máximo histórico de 130,53 euros por megawatt/hora.

Casal com dois filhos e com potência contratada de(...)

Em Portugal, a maioria dos consumidores tem contratos com as empresas fornecedoras de eletricidade que asseguram um preço válido por 12 meses.

No entanto, a inflação verificada no Mibel já levou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a anunciar, em junho, uma subida intercalar das tarifas para os 900 mil clientes do mercado regulado.

Os restantes 5 milhões de clientes no mercado liberalizado estão sujeitos à possibilidade de os respetivos fornecedores atualizarem os seus preços, o que depende da política comercial de cada um deles.