Novo Banco pode prolongar maturidade da dívida de Luís Filipe Vieira

O Novo Banco deverá prolongar a maturidade da dívida de empresas de Luís Filipe Vieira, depois de ter obtido "luz verde" do Fundo de Resolução, disse esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP) em resposta à agência Lusa.

"Relativamente aos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) emitidos pela Promovalor II e pela Inland, e cuja conversão em ações - nos termos dos documentos da emissão subscritos pelo BES em 2011 - está prevista para 31 de agosto de 2021, o Novo Banco propôs ao Fundo de Resolução a prorrogação da respetiva maturidade", disse o BdP.

Esta proposta "mereceu o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento" do Fundo de Resolução, acrescentou a fonte do regulador do setor bancário.

Em causa estavam 160 milhões de euros de valores obrigatoriamente convertíveis em ações (VMOC) da Promovalor II e da Inland, cujo vencimento terminava esta terça-feira.