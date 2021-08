Governo pondera manter rendas antigas congeladas. Proprietários em "choque"

O período de transição para atualizar os contratos de arrendamento anteriores a 1990 termina no próximo ano. De acordo com a imprensa desta manhã, o Governo está a estudar novas intervenções nesta matéria, num momento em que prepara o Orçamento do Estado para o próximo ano.

“O NRAU [Novo Regime do Arrendamento Urbano] prevê um período transitório, atualmente de 10 anos, com regras específicas para a atualização das rendas dos contratos de arrendamento habitacional anteriores a 1990 e, findo esse prazo, “os contratos podem transitar para o NRAU, sendo certo que a real eficácia apenas se verifica no final de 2022”, adiantou ao Diário de Notícias a Secretaria de Estado da Habitação.

Assim, o período para a atualização dos contratos que já foi adiado por duas vezes desde que entrou em vigor a "Lei Cristas" - criada pela antiga governante do CDS - pode voltar a ser prorrogado.

Já no ano passado, o Executivo alargou até novembro de 2022 esse prazo sem que os senhorios tivessem conhecimento prévio.

A Associação Nacional de Proprietários diz-se em choque com esta possibilidade. “Não tínhamos conhecimento de que estas medidas estavam a ser pensadas. É evidente que os proprietários estão em choque.”

O presidente António Frias Marques que diz que este congelamento ‘ad aeternum’ é mau para todos. “Não se está à espera que com rendas inferiores a 50 euros vá haver reabilitação da casa ou então é o suicídio do proprietário”.

O mesmo responsável lembra que chamar um empreiteiro, nem que seja para mudar uma telha, o dinheiro da renda não chega.

A atual lei das rendas estipulava no seu articulado inicial a aplicação de um período de transição de cinco anos, para que antes da atualização dos preços, os proprietários pudessem salvaguardar as condições de habitabilidade dos imóveis e preparar os arrendatários para a mudança. Já em 2017, o Governo do PS estendeu para oito anos esse prazo, até novembro de 2020. No ano passado, passou para 10 anos.

O mesmo jornal lembra que os beneficiários deste regime transitório de atualização das rendas de habitação anteriores a 1990 são os inquilinos que comprovem que o rendimento anual bruto corrigido (RABC) do agregado familiar é inferior a cinco retribuições mínimas nacionais anuais (RMNA). Ou seja, só pessoas que provem carência económica é que podem aceder a esta prorrogação.