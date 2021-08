Défice inverte tendência e desce 1,6 mil milhões em julho

O défice das contas públicas caiu em 1.631 milhões de euros (ME) até julho face ao período homólogo, para 6.840 milhões de euros, uma melhoria que reflete a reabertura da atividade económica, avança o Ministério das Finanças.

Segundo o gabinete liderado pelo ministro João Leão, "o défice até julho das Administrações Públicas ascendeu a 6.840 ME em contabilidade pública, representando uma melhoria de 1.631 ME face ao período homólogo".

A "reabertura da atividade económica tem efeito positivo na melhoria do défice", sublinha o Ministério das Finanças no habitual comunicado que antecede a divulgação da execução orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com o Governo, o desagravamento do défice resulta do acréscimo de 8% da receita, explicado por três efeitos: por um lado, a retoma da atividade económica devido ao desconfinamento, por outro, ao efeito base associado ao 2.º trimestre de 2020 e ainda aos efeitos temporários em consequência do diferimento do pagamento de impostos.