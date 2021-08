"Aldo Portugal" em plano especial de revitalização com 30 credores

A empresa de calçado Zt Two Image, em Guimarães, que gere as lojas Aldo, em Portugal, tem em curso um plano especial de revitalização (PER), com um total de 30 credores, segundo anúncio publicado no programa informático Citius, a 16 de agosto.

O anúncio, do Juízo de Comércio de Guimarães dá conta da junção ao processo de uma segunda versão do PER, concedendo aos credores um prazo de dez dias para se pronunciarem.

No total, estão identificados 30 credores, entre os quais dez bancos.

A Aldo Group International e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) também estão entre os credores, assim como alguns trabalhadores.

A Lusa contactou o administrador da insolvência, Alfredo do Carmo Gomes, que se escusou a revelar o montante da dívida. Adiantou apenas que o prazo para os credores se pronunciarem termina na quinta-feira.

A Zt Two Image foi fundada em setembro de 2003, tendo sede em Brito, Guimarães.

A Aldo é uma multinacional de calçado e acessórios, com sede em Montreal, no Canadá, tendo sido fundada em 1972.