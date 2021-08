IEFP. Desemprego diminuiu 9,5% em julho

Desde abril que o número de desempregados inscritos no IEFP está a recuar. Os números de julho mostram que estão agora inscritos 368.704 os indivíduos nos centros de emprego.

Este número representa uma quebra tanto face a período homólogo (-9,5%) como em relação ao mês anterior (-2,4%).

O número de casais com ambos registados como desempregados recuou 12,4% em julho face ao mesmo mês de 2020, para 5.746, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego que se encontrem a receber, quando tenham dependentes a cargo.

Por sectores, o destaque vai para o alojamento e restauração, atividades que verificaram uma queda em cadeia de 5,4% e em termos homólogos de 19,1% do desemprego registado.

Em oposição, as ofertas de emprego registaram um novo aumento. Em julho as ofertas de emprego recebidas totalizaram 11.750 (um aumento de mais de 80% face ao ano passado).

No final do mês ainda havia cerca de 23 mil ofertas por preencher.

Estes dados revelam ainda que a descida foi transversal a todas as regiões do país, exceto a Madeira. Assim, o Algarve registou a maior descida em cadeia mais, com menos 10,5%, seguindo-se o Centro, com 2,7%.