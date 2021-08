Restauração. Manter certificado digital e teste é "discriminação grave"

A associação tinha pedido ao Governo “que não insistisse nesta restrição à entrada dos restaurantes, porque é muito castradora”, sublinha Daniel Serra.

Sobre o alargamento do número máximo de pessoas por mesa, no interior dos restaurantes para oito e nas esplanadas para 15 a partir de segunda-feira, a Pro.Var considera positivo.

Mas Daniel Serra afirma que, já que o Governo mantém a exigência de certificado digital e de teste negativo, deve aplicar a normalidade total o mais breve possível.

“Isso é caminhar para a normalidade, é bem aceite. Esperemos que essa situação volte rapidamente para a normalidade. No interior dos restaurantes, cumprindo-se com os certificados digitais e com os testes negativos, cada vez mais faz sentido que o Governo alarga ao ponto de voltarmos à situação original, sem qualquer limitação, que é o que se pretende o mais rápido possível”, apela o presidente da Pro.Var.