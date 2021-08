Manuais escolares vão contar para o IVAucher

Os livros escolares vão contar para o IVAucher sem perder a dedução no IRS. Segundo a edição do jornal “Público” desta quinta-feira, a medida aplica-se a manuais, livros de fichas, gramáticas e outras publicações consideradas despesas com “livros e manuais escolares para efeitos de IRS”.

Este material escolar fará parte, no IRS, do lote das despesas com Educação.

Para se ter direito a este duplo benefício (IVAucher e IRS), os manuais terão de ser adquiridos até ao final deste mês – ou seja, contam as faturas emitidas entre 1 de junho e 31 de agosto.

Além disso, é necessário que os livros sejam comprados numa livraria ou editora. Isto porque, o que conta para o IVAUcher não é a natureza do bem adquirido, mas sim o código das Classificações Portuguesas de Atividades Económicas (CAE).