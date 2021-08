Trabalhadores do Bingo do Boavista protestam pela reabertura da sala de jogo

Cerca de 30 trabalhadores do Bingo da Boavista concentraram-se esta quarta-feira à porta do Ministério do Trabalho do Porto a pedir a reabertura da sala de jogo, o pagamento de salários em atraso e acusando a Pefaco de ilegalidades.

"Trabalhadores do Bingo do Boavista em luta pelo pagamento dos salários em atraso, pela reabertura da sala, e na defesa dos postos de trabalho", "Governo escuta, trabalhadores estão em luta", "Reabertura da Sala para já e sem demora", "Exigimos respeito pelos direitos dos trabalhadores do Bingo do Boavista" eram as frases que se liam na faixa e nos cartazes que os trabalhadores seguravam nas mãos, esta manhã, à porta do Ministério do Trabalho, na Avenida da Boavista, numa ação de protesto organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (STIHTRS).

Alfredo Saramago, 56 anos de idade e com 38 anos de trabalho no Bingo da Boavista, é um dos trabalhadores do Bingo do Boavista que hoje se manifestava à frente do Ministério do Trabalho, lamentando que a concessionária Pefaco lhe está a dever salários desde janeiro de 2021 até agora e "50% do subsídio de Natal" de 2020.

"A empresa não cumpre com a lei. Não percebo como é que o Estado está a demorar tanto tempo em resolver este problema. Se a empresa não serve, que retirem a concessão e que abra um novo concurso. Agora, é muito triste trabalhar aqui uma vida inteira e, de um momento para o outro, ver uma empresa lucrativa - é uma fábrica de fazer dinheiro -, que nos abandona", declarou à Lusa, reiterando que não entende porque é que a administração da Pefaco não paga "o imposto de selo e de jogo" e o Estado ainda não tirou a concessão à empresa.