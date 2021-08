Internet. Tarifa social poderá custar 6,15 euros por mês

A tarifa social de Internet poderá vir a custar cinco euros por mês, valor a que será acrescentado 23% de IVA. Esta é a proposta aprovada pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e que irá ser apresentada ao Governo.

De acordo com o site do regulador, a proposta aprovada em 12 de agosto prevê:

uma mensalidade de 5 euros (6,15 euros com IVA à taxa de 23%) para o serviço de acesso à Internet em banda larga

a fixação de um preço máximo de 21,45 euros (26,38 euros com IVA à taxa de 23%) como contrapartida pela ativação do serviço e/ou de equipamentos de acesso, nomeadamente os ‘routers’.

A ANACOM considera que os 6,15 euros por mês vão “ao encontro do objetivo de garantia da acessibilidade do preço para os consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais para o referido serviço”.

Esta proposta está em consulta pública até ao dia 10 de setembro.

A tarifa social de Internet foi aprovada em maio e deverá entrar em vigor ainda durante este ano, apesar de ter sido anunciada para julho.

Na altura em que foi aprovada, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que 700 mil famílias poderão vir a beneficiar da medida – número equivalente àquelas que já beneficiam das tarifas sociais da água e da eletricidade.

O objetivo do Governo é “assegurar um pacote de nove serviços básicos de dados em banda larga”, com um limite de 10 Gigabytes por mês.