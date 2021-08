Trabalhadores da Dielmar pedem solução idêntica à Groundforce para evitar despedimentos

“Quando muito, em último recurso, admitem ponderar a possibilidade de suspensão dos contratos, mantendo o vínculo à empresa até que seja encontrada uma solução de viabilização da empresa no decorrer do processo de insolvência”, sublinha.

As trabalhadoras da empresa têxtil Dielmar, em Alcains, aprovaram esta segunda-feira uma resolução contra os despedimentos e defendem uma solução semelhante à aplicada na Groundforce ou na TAP, com intervenção do Estado.

Assinala que “a continuação da laboração e o pagamento dos salários não é uma solução inédita, já que ela tem sido concretizada noutras empresas, nomeadamente na TAP, Groundforce e Efacec, entre outras, e tem quadro legal, já que o Estado é acionista da empresa”.

Na sua intervenção em frente à Câmara de Castelo Branco, Marisa Tavares, do Sindicato Têxtil da Beira Baixa, garante que tudo será feito para reverter “o pesadelo do caminho do desemprego” e afirma que “há uma luz ao fundo do túnel” por haver interessados.