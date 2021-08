Cinco maiores bancos lucram milhões e fecham semestre com menos 240 agências

Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander Totta e Novo Banco perderam 240 agências e 1.474 trabalhadores entre o primeiro semestre de 2020 e o mesmo período deste ano, segundo contas da Lusa com base nos dados divulgados pelas instituições.

No final de junho do ano passado, os bancos contavam em conjunto com 2.343 agências, vendo esse número reduzido num ano para 2.103.

A meio deste ano, o BPI contava com 386 agências, a CGD com 543, o Santander Totta com 368, o Novo Banco com 348 e o BCP com 458.

Já quanto a trabalhadores, a redução foi de 1.474 pessoas nos cinco maiores bancos a operar em Portugal.

Estes cinco bancos registaram, no primeiro semestre do ano, um lucro agregado de 708,4 milhões de euros, com o BCP a ser o menor contribuidor.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou o maior lucro entre os cinco maiores bancos, com 294 milhões de euros no primeiro semestre, depois de 249 milhões de euros em igual período do ano passado.

O segundo maior contributo veio do BPI, com 183 milhões de euros de lucro, que comparam com os 43 obtidos nos primeiros seis meses de 2020.

Nos primeiros seis meses de 2020, os cinco maiores bancos portugueses tinham registado um prejuízo agregado de 14,4 milhões de euros, devido aos resultados negativos do Novo Banco (555,3 milhões de prejuízo).