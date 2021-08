ASAE junta-se a Autoridade Europeia em campanha pela segurança alimentar

A ASAE e Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) lançaram uma campanha informativa para ajudar os cidadãos a tomarem decisões alimentares informadas e explicar o papel da ciência e dos cientistas na segurança alimentar.

Em comunicado, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a EFSA explicam que a iniciativa #EUChooseSafeFood pretende, por exemplo, ajudar a decifrar os rótulos e a compreender os aditivos, explicando as regras para uma alimentação com segurança e qualidade.

Entre as várias informações úteis disponíveis no site da campanha (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pt) estão, por exemplo, conselhos sobre como manusear com segurança os alimentos em casa, evitando contaminações, e indicações sobre como se deve interpretar os rótulos, como é o caso das informação "consumir até" ou "consumir de preferência antes de".

"'Consumir até' é sobre segurança alimentar. É uma instrução para utilizar um alimento até uma determinada data, após a qual já não pode consumir o alimento de forma segura, podendo afetar a saúde. 'Consumir de preferência antes de' é relativo à qualidade alimentar. Enquanto cumprir as instruções de armazenamento, será seguro comer o alimento após a data de validade, mas poderá não ter o mesmo sabor ou textura", explicam as autoridades no website da campanha.