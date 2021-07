PIB cresce 4,9% em cadeia e 15,5% em termos homólogos no 2.º trimestre

A economia registou uma forte recuperação entre abril e junho. O produto interno bruto (PIB) disparou 15,5% no 2.º trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em cadeia, ou seja, face aos primeiros três meses do ano - marcados pelo confinamento - o PIB cresceu 4,9%, de acordo com os dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, “esta evolução é influenciada por um efeito base, uma vez que as restrições sobre a atividade económica em consequência da pandemia se fizeram sentir de forma mais intensa nos primeiros dois meses do segundo trimestre de 2020, conduzindo então a uma contração sem precedente da atividade económica”.



O ministro das Finanças, João Leão aponta para um crescimento da economia portuguesa superior a 4% para este ano, acima do previsto no Programa de Estabilidade (4%).

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponta para um crescimento de 3,3%, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) espera 3,7%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Comissão Europeia 3,9% e o Banco de Portugal 4,8%.