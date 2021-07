Taxa de desemprego desde para 6,9% em junho

A taxa de desemprego situou-se em 6,9%, em junho, menos 0,1 pontos percentuais do que em maio e menos 0,6 do que em junho do ano passado, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego relativas a junho, “a taxa de desemprego situou-se em 6,9%, menos 0,1 p.p. [pontos percentuais] que no mês precedente, mais 0,3 p.p. que três meses antes e menos 0,6 p.p. que em junho de 2020”.

Já a taxa de subutilização de trabalho situou-se em 12,7%, uma descida de 0,1 pontos percentuais face a maio, de 0,2 pontos face a março e de 3,0 pontos comparativamente a junho do ano passado.

Em maio, a taxa de desemprego tinha-se situado em 7,0%, valor igual ao do mês anterior, superior em 0,1 pontos percentuais em relação a três meses antes e em 1,0 pontos relativamente a um ano antes.