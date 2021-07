Empresas já têm disponíveis mais 420 milhões

O Governo publicou nesta quarta-feira, em Diário da República, as primeiras verbas para a capitalização, no valor de 320 milhões de euros, e mais 100 milhões para apoiar as micro e pequenas empresas.

O chamado Fundo de Capitalização e Resiliência, agora em lei, arranca com uma dotação inicial de 320 milhões de euros, mas pode chegar a 1,3 mil milhões, com o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

O fundo é detido pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e gerido pelo Banco Português de Fomento. Tem como objetivo “aportar apoio público para reforçar a solvência das sociedades comerciais que desenvolvam atividade em território nacional”, que tenham sido “afetadas pelo impacto da pandemia”.

Visa ainda “apoiar o reforço de capital de sociedades comerciais em processo de crescimento e consolidação”.

Está previsto que o fundo possa “dispor de uma dotação de 1,3 mil milhões de euros, através do IAPMEI, com verbas com origem nos empréstimos que lhe são concedidos pelo Estado português no âmbito do PRR” (Plano de Recuperação e Resiliência). Além disso, pode receber “dotações adicionais viabilizadas por outras fontes de fundos europeus”.