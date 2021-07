Instagram. A rede que constrói vidas, influenciadores e negócios

O Instagram vive da imagem, editada ao pormenor. Há uma linha editorial por detrás dos conteúdos, uma estética alinhada com o objetivo traçado, tudo combinado de forma magistral.

Todos os meses, mais de mil milhões de pessoas usam a aplicação, sem destoar uma nota. É este o poder do Instagram, que atrai tantos para um cenário perfeito e que faz dele um êxito mundial.

Em entrevista à Renascença, Sarah Frier, jornalista da Bloomberg, explica o poder que o Instagram atingiu numa década e o impacto que teve nos negócios e na sociedade. Revela ainda algumas das conclusões do livro “Sem Filtro” (Clube do Autor), vencedor do “Financial Times and Mckinsey Business Book ok the Year Award”, onde conta a história do Instagram.

O que explica o enorme sucesso do Instagram?

Acho que esta é a primeira aplicação que realmente atraiu as pessoas para os telemóveis. Porque foi pensada para andar connosco, enquanto vivemos a nossa vida, seja num restaurante, em férias, num casamento ou simplesmente a deambular pela vizinhança.

O Instagram podia ser uma companhia, ao contrário de outras aplicações, que se baseavam em fazer o check-in quando chegamos a casa, mas que não respondiam à revolução móvel. À medida que aumentam os utilizadores mundiais de telemóveis e computadores portáteis, começa a fazer sentido.

Além disso, o design do Instagram toca a nossa natureza humana, pede-nos a melhor versão de nós mesmos para o consumo dos outros e permite-nos cuidar dessa imagem, transformarmo-nos numa espécie de marca pessoal.

São produzidos mais conteúdos...

No Instagram não partilhamos o conteúdo dos outros, não é como no Twitter e no Facebook, onde republicamos um tweet, partilhamos um link ou algo que vimos online. No Instagram tudo o que publicamos fomos nós que criámos e quando olhamos para o número de seguidores, no topo da página, é o mundo a dizer o que pensa sobre o que criámos.

É muito pessoal, é muito motivador para as pessoas dizerem ‘ok, se eu fizer isto, posso ser influente, posso mostrar às pessoas que sou uma pessoa interessante, posso criar esta versão de mim, de como quero ser vista’. Isso é muito poderoso.

O Instagram é uma nova ferramenta ou a melhoria do que já existia?

Em tecnologia, tudo é uma melhoria do que já existe. O modelo seguinte no Instagram é semelhante ao que se vê no Twitter, onde se pode escolher seguir as pessoas, mas elas não têm de nos seguir. Isto é algo que talvez fosse mais conhecido no Twitter.

Obviamente, há outras redes, como de fotografia. Algumas coisas que o Instagram fez mais recentemente são cópias diretas do que os concorrentes criaram: como o Instagram reels, que é uma cópia do Tik Tok; o Instagram stories é uma cópia do Snapchat.

O que acontece nas redes sociais é que muitas dessas ferramentas são inspiradas umas nas outras. Eles estão a lutar por uma cultura, quem têm na respetiva plataforma.

Conhecemos realmente os números desta rede, os utilizadores, as fontes?

Ao mesmo tempo que está a ganhar muito poder na forma como comunicamos, a empresa também está a ganhar visibilidade junto dos reguladores e pessoas que defendem que o impacto do grupo no mundo é negativo.

No Instagram, ouvimos falar muito sobre os impactos que causa na saúde mental, a ansiedade que provoca, especialmente nos jovens que usam o Instagram e que se comparam com outros. Vemos relatos no Facebook sobre a disseminação de desinformação e a forma como as pessoas são manipuladas pelo material que se torna viral, o que tende a induzir muito medo, ao contrário da verdadeira informação.

Estas plataformas continuam a crescer e o produto é muito importante, mas há também muitas dúvidas sobre se elas são boas para a sociedade.

Os ‘likes’ são uma ferramenta para medir popularidade e intenções. Algum dia a rede poderá acabar com eles?

Eles pensaram nisso. Anunciaram que iam esconder os ‘likes’ e chegaram mesmo a experimentar em alguns países. Depois descobriram que algumas pessoas gostam, de facto, de ter essa medição e foi muito controverso fazer essa mudança. Agora vão dar às pessoas a opção: se quiserem ver os ‘likes’ podem ver, se não quiserem não têm de os ver.

A questão da ansiedade continua por resolver…

É verdade. Isto não mudou o facto dos ‘likes’ induzirem a ansiedade. Não corrigiu o facto de nós estarmos constantemente a ser julgados pelos outros e de esse julgamento ser algo que pode afetar o que sentimos sobre a nossa própria imagem, o que sentimos sobre nossa autoestima, o que pode ser muito perigoso.

Ouvimos histórias de suicídios, ouvimos histórias de pessoas no Instagram a encorajarem jovens a fazerem cirurgias plásticas, convencerem-nos a mudar quem são para apelar aos outros.

É uma questão ainda em aberto?

Não acho que a opção de esconder os ‘likes’ vá mudar. Na verdade, penso até que o Instagram tem dado às pessoas muito mais formas de medirem a popularidade na App. Qualquer pessoa pode alterar a conta para uma conta empresarial e fica a saber quantas pessoas viram o perfil, entre as X e as Y horas, se o perfil é mais popular entre homens ou mulheres. Tem acesso a vários dados demográficos e podemos ficar obcecados com estas métricas.

Ainda por cima, estas métricas nem indicam realmente nada do mundo real, sobre o quanto somos apreciados, o sucesso que temos, o quanto nos amam. Elas apenas indicam se somos bons a usar o Instagram.

O Instagram tornou-se uma plataforma para negócios. Transformou as vendas? Como é que isto aconteceu?

O Instagram não queria ter um negócio de publicidade como o do Facebook, queria algo diferente, que fosse mais como a experiência de uma revista: onde um anúncio não fosse muito diferente de uma publicação de um utilizador do Instagram, tendo ainda uma bela fotografia e mostrando uma versão do produto como parte de um estilo de vida invejável que queremos para nós.

Seria o contrário do que estava a acontecer no Facebook na época, mais próximo dos outdoors digitais, onde anunciam descontos de 50% e apelam aos clicks.

O CEO, Kevin Systrom, que é incrivelmente cuidadoso com o tom no Instagram e a imagem, no início aprovou pessoalmente cada anúncio, individualmente. Agora está estabelecida uma linha editorial e é tudo feito automaticamente, mas no início era realmente importante e definiu o que se esperava que os influenciadores fizessem.

Os influenciadores são ensinados?

Se se reparar no tipo de anúncios que os influenciadores publicam, são, mais uma vez, muito subtis, não temos a certeza se é um anúncio. Pensamos que se esta pessoa usa este produto, deve adorá-lo, e não sabemos se foi paga para o usar, porque parece parte do conteúdo geral que publicam.

Um dos segredos do sucesso do Instagram é a relação com os influenciadores? Nada é natural ou espontâneo.

Nos bastidores, o Instagram era muito intencional a decidir quem se tornaria famoso e que criadores promoviam. Acho que é realmente muito interessante ver como o fizeram.