Hidrogénio verde. Tecnologia “pioneira" é portuguesa e cabe “na palma da mão”

Este responsável da Fusion Fuel, refere que “é tudo feito no mesmo ponto, do tamanho da palma de uma mão”, sendo, depois, replicada em todas as unidades.

A energia produzida será, depois, injetada na rede “a preços de mercado” e a ideia é “produzirmos energia durante o dia e, após o pôr do sol, iniciaremos a conversão do hidrogénio em eletricidade”, adiciona.

“Tirando partido dessa energia concentrada e do que calor que isso produz”, adianta o administrador da Fusion Fuel, “permite realizar a eletrólise para produção do hidrogénio verde em alta eficiência, que se reflete em baixo custo.”

O concelho de Évora foi escolhido para a instalação de dois parques para a produção de hidrogénio verde, com recurso a tecnologia portuguesa “inovadora e pioneira” no mundo.

A eficiência com que é feita a conversão de radiação solar em hidrogénio “é muito alta, na ordem dos 28%”, indica, se comparado com as tecnologias tradicionais “que andam, seguramente, por menos de metade.”

Neste primeiro parque piloto, toda a tecnologia é portuguesa, desde a “concentração solar, os processos eletroquímicos, a montagem ou a produção.”

Jaime Silva sublinha que todo o processo permite que “o hidrogénio seja produzido com um custo bem mais baixo que as tecnologias tradicionais”, no imediato, “na ordem dos 40%.”

“Pelo ganho da eficiência, vem a redução do custo”, sustenta.

Ministro do Ambiente: “críticos do hidrogénio não acertaram nenhum dos argumentos”

De visita ao novo parque solar na zona de Évora, onde foi apresentado, nesta terça-feira, o projeto para a produção de hidrogénio verde, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, mostrou-se “muito entusiasmado” com o que viu, e aproveitou para lembrar “os críticos do hidrogénio” que, afinal, “não acertaram em nenhum dos argumentos”, a começar pelo preço.

“É ver que hidrogénio verde já tem um preço parecido com o do hidrogénio cinzento e do hidrogénio castanho, e é ver, sobretudo, como as fontes de energia coocorrentes ao hidrogénio verde, são cada vez mais caras, com o aumento do custo do CO2”, afirmou.