Termas e SPA podem abrir em concelhos de risco elevado e muito elevado

Segundo o diploma, as termas, os SPA e estabelecimentos afins podem funcionar nestes concelhos desde que observem as regras definidas para estas atividades pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O despacho, assinado por Pedro Siza Vieira e publicado na sexta-feira, permite a reabertura das termas e SPA nos concelhos com risco elevado e muito elevado de incidência de Covid-19 desde o passado fim de semana, depois do seu encerramento na sequência das medidas excecionais de combate à pandemia.

As termas e os SPA podem reabrir nos concelhos de risco elevado e muito elevado para clientes que apresentem certificado digital ou teste negativo à Covid-19, segundo um despacho do ministro da Economia.

O acesso a estes estabelecimentos "apenas é permitido" aos clientes que apresentem certificado digital ou um teste negativo à Covid-19.

Os testes admitidos são os testes PCR realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação, um teste rápido de antigénio verificado por entidade certificada nas 48 horas anteriores, um teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste nas 24 horas anteriores, desde que realizado na presença de um profissional de saúde ou farmacêutico que certifique a realização do teste e o resultado ou então através de um autoteste realizado à porta e sob supervisão dos responsáveis do estabelecimento.

