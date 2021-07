Grupo Volkswagen e BMW multadas em 875 milhões de euros

A Comissão Europeia aplicou multas num total de 875 milhões de euros ao Grupo Volkswagen e BMW por terem acordado não competir entre si na introdução de uma tecnologia que permitia reduzir as emissões poluentes dos veículos. A medida foi revelada esta quinta-feira, em comunicado.

A BMW e o grupo Volkswagen, que neste caso integrava a Audi e Porsche, admitiram ter participado no esquema e concordaram com as penalizações, de forma a resolver o caso sem ir a tribunal.