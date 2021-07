Um quarto das PME ficou sem qualquer ajuda na pandemia

Veja também:

Portugal deixou um quarto das pequenas e médias empresas (PME) sem qualquer ajuda na pandemia. A notícia é avançada pelo jornal Público que cita o mais recente relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

O estudo analisa o impacto da crise e a resposta dos governos para a recuperação nas PME's. No caso português, o auxílio do Governo foi o mais pequeno da zona euro, com os apoios a chegar a apenas 21% das pequenas e médias empresas.

Portugal ficou mesmo no fim do pelotão na ajuda direta às PME Portuguesas, tendo feito, ainda assim, um esforço de 3,6% do PIB.

De entre os restantes membros europeus da OCDE, só a Hungria (2,8% do PIB) e a Finlândia (3,2%) gastaram menos. Assinale-se, no entanto, que a Finlândia (que integra a zona do euro) terá ajudado mais PME do que Portugal, embora fazendo um esforço financeiro menor.

De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 25,5% de PME em Portugal registaram quebras de vendas na ordem dos 40% ou mais e não tiveram qualquer ajuda.

O confinamento geral no início da pandemia e as muitas restrições na ponta final do ano, provocaram quedas no PIB português na ordem dos 7,6% em 2020, mais do que o PIB dos países do euro (-6,8%) e mais do que em toda a OCDE (-4,7%).

As estimativas apontam para uma recuperação portuguesa também mais lenta, prevendo que o PIB português possa crescer 3,7% este ano, enquanto a média da zona euro deve situar-se nos 4,3%.