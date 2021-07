Catarina Martins pede ao Governo que trave despedimento coletivo na Altice

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) pediu, esta segunda-feira, ao Governo que impeça o despedimento coletivo na Altice, que conforme Renascença avançou, e a empresa confirmou, envolve 300 trabalhadores. Catarina Martins considera "ilegal" despedir pessoas quando o "posto de trabalho se mantém". "O Governo o que tem de fazer é não permitir este despedimento coletivo", vincou Catarina Martins, em declarações aos jornalistas à margem de um encontro, junto às instalações da Altice no Porto, com cerca de três dezenas de trabalhadores. Para a líder bloquista, se o Governo aceitar este despedimento, está "a dizer que sim a ilegalidades" e a legitimar uma "ilegalidade". Catarina Martins considera que os trabalhadores alvo do despedimento coletivo em curso na Altice estão em funções "que não acabaram", como evidencia a contratação de trabalhadores em regime de "outsourcing" "para substituir os trabalhadores que quer despedir". A coordenadora do BE acusou a empresa telecomunicações de usar "expedientes ilegais" e defendeu a necessidade de atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). "A própria Altice reconhece que teve resultados notáveis no ano passado, não é afetada pela crise. Uma grande empresa com lucros não deve poder despedir nenhum trabalhador", reiterou Catarina Martins.

Para a líder do BE, "uma empresa grande, com um desempenho notável" não pode despedir "no meio de uma pandemia". "É uma responsabilidade social para com todo o país e isso não pode ser aceite", concluiu, acrescentando que Altice não pode achar que "faz o que bem lhe apetece". Catarina Martins ressalvou, contudo, que em causa está uma empresa estratégica para o país, "fundamental ao funcionamento da economia, à proteção civil" e à segurança dos portugueses, e que considera que não devia ter sido privatizada. Para a bloquista, este despedimento condena "toda a gente a salários de miséria". "É preciso ser claro para defender quem trabalha porque é quem trabalha que constrói este país", vincou, sob o aplauso dos trabalhadores. Durante o encontro com Catarina Martins sucederam-se intervenções de trabalhadores em risco de perder os postos de trabalho. Denunciaram, por exemplo, que a empresa está a impedir os ainda funcionários de exercer funções.

Em declarações à Lusa, o presidente da Comissão de Trabalhadores, Rui Moreira, reforçou a denúncia feita pela líder do BE, indicando que o "trabalho está a ser transferido para empresas externas". Rui Moreira espera que este encontro sirva para que a sociedade civil e os partidos tomem consciência da dimensão do "problema sério" que está em causa com este despedimento. Na sexta-feira, o sindicato dos trabalhadores da Altice acusou a empresa de violar o Código do Trabalho ao não atribuir funções aos trabalhadores em vias de despedimento coletivo e pediu a intervenção da ACT. "A Altice Portugal comunicou no dia 30 de junho de 2021 à Comissão de Trabalhadores da MEO -- Serviços de Comunicações e Multimédia SA a intenção de proceder a despedimento coletivo de 232 trabalhadores constantes de listagem que anexou com o respetivo local de trabalho", começou por explicar o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT), em comunicado. Segundo a estrutura, "a partir do dia 1 de julho de 2021, a Altice Portugal deu instruções no sentido de injustificadamente obstar a que os trabalhadores da mencionada listagem prestem efetivamente o seu trabalho".