Ainda se pode comprar pratos e colheres descartáveis, mas restaurantes não podem usar

Pratos, talheres, copos e palhinhas de plástico passam a ser proibidos para uso em restaurantes, mas ainda vai ser possível comprá-los durante algum tempo e usá-los de forma particular.



Diminuir o uso do plástico e a poluição é o objetivo de dois ordenamentos jurídicos que deviam entrar em vigor esta quinta-feira, mas que ainda é preciso harmonizar.

“Uma questão é a transposição da diretiva comunitária sobre plásticos de uso único que proíbe a colocação no mercado de determinados produtos. Estamos a falar de pratos, talheres, palhinhas... neste momento estamos na fase final de transposição da diretiva”, explica à Renascença a secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.

“A data que estava exposta na diretiva era até 3 de julho deste ano. Da nossa parte já está tudo feito, está tudo em circuito legislativo e, portanto, estamos a aguardar que esse processo fique concluído e se não for a 3 de julho será numa data muito breve”, promete a responsável governamental, esclarecendo também que, por enquanto, não está em causa o fim das embalagens de plástico e que a proibição de comercialização não é ainda proibição de venda.

“O que vai acontecer é que, a partir do momento em que esteja proibida a colocação no mercado, haverá um tempo em que vai haver um escoamento natural dos stocks que ainda existem e depois disso irá naturalmente desaparecer”, diz Inês dos Santos Costa. Ou seja, durante algum tempo ainda será possível comprar pratos e talheres de plástico no supermercado, mas o supermercado não pode voltar a abastecer-se desses produtos. E, por causa da lei entretanto feita no Parlamento, os restaurantes não os podem usar.

“Outra questão são as leis da Assembleia da República que proíbem a utilização de determinados produtos - os pratos, os talheres, etc - faseadamente na restauração. Começa pela restauração sedentária, o consumo no local, e depois vai paulatinamente proibindo a utilização desses mesmos produtos com um determinado calendário”, prossegue a secretária de Estado, cuja preocupação no momento é de compatibilizar os dois ordenamentos jurídicos.