Altice anuncia a contratação de 1.100 trabalhadores

A Altice anunciou esta quarta-feira a contratação de 1.100 novos trabalhadores.

Os novos funcionários vão integrar o grupo através da Intelcia Portugal, em 12 “call centres”, que vão servir através de Portugal o mercado estrangeiro.

A empresa emprega cerca de seis mil pessoas em Portugal neste momento e segundo a nota da Altice, os novos trabalhadores são um investimento em “emprego especializado” que representa um “reforço da presença da Intelcia no mercado nacional e internacional”.

A Altice começa por dizer que os novos trabalhadores vão ser integrados nos quadros, mas depois explica que “novos recursos humanos vão ser integrados no universo Altice através de contratos a termo certo e incerto, em linha com dois dos pilares estratégicos do Grupo: o foco no cliente e a qualidade de serviço”.

Contudo, a notícia surge depois de a mesma empresa ter chegado a acordo para a saída de precisamente 1.100 trabalhadores e uma semana depois de ter sido anunciado um inédito processo de despedimento coletivo, que irá abranger até 300 trabalhadores.