Benfica vence Fiorentina com golo nos descontos

O Benfica venceu, esta madrugada de quinta-feira, a Fiorentina, por 2-1, em mais um particular da "International Champions Cup".

As águias jogaram de início com Zlobin, Grimaldo, Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Florentino Luís, Gabriel, Pizzi, Rafa Silva, Raúl de Tomás e Seferovic. A equipa de Bruno Lage não tardou em abrir o marcador, com autoria da nova dupla de ataque. De Tomás assistiu Seferovic, aos 9 minutos de jogo.

A Fiorentina empatou ainda na primeira parte, com golo de Vlahovic, aos 29 minutos.

Bruno Lage fez seis alterações na segunda parte. Svilar, Taarabt, Fejsa, Chiquinho, Jota e Caio Lucas entraram para os lugares de Zlobin, Pizzi, Florentino, De Tomás, Gabriel e Rafa Silva, respetivamente.

Os dois suplentes decidiram a partida, aos 93 minutos. Chiquinho assistiu Caio Lucas, que fez o seu primeiro golo com a camisola do Benfica, ao fuzilar a baliza de Dragowski.