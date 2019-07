Negociações para formar Governo falharam “totalmente” em Espanha

As negociações para viabilizar o novo Governo de Espanha, entre o executivo do socialista Pedro Sanchez e a coligação Unidas Podemos, falharam “totalmente”, avança jornal “El Pais”.

Fontes do Governo falam em exigências “inaceitáveis” da parte da aliança formada por Izquierda Unida e o Podemos, liderada por Pablo Iglesias, que queria controlar as políticas sociais e económicas.

Pedro Sanchez ofereceu ao Podemos uma vice-presidência e três ministérios: Habitação e Economia Social; Saúde, Assuntos Sociais e Consumo; e Ministério da Igualdade.

O Podemos queria ficar também com o Ministério do Trabalho, que tem um papel fundamental nas negociações entre patrões e trabalhadores, mas o PSOE não está disposto a abrir mão da pasta com receio da reação dos empresários.

Na terça-feira, o primeiro-ministro eleito, Pedro Sanchez, não conseguiu reunir os votos necessários, no Parlamento para formar Governo.

Para esta quinta-feira está marcada uma nova tentativa, mas sem o apoio da coligação Unidas Podemos o mais certo é Espanha ir novamente para eleições legislativas.