Frederico Varandas promete substitutos à altura para quem sair do Sporting

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu, esta quarta-feira, que caso saia algum jogador do clube, outro virá com qualidade para o substituir. Um caso que pode ser aplicável a Bruno Fernandes.

"Estamos sujeitos ao mercado e eu vivo muito bem com ele. Mas os sportinguistas que estejam tranquilos, porque se porventura sair alguém, virá alguém com qualidade para o seu lugar", assegurou o líder máximo leonino, em declarações à Sport TV, em Nova Iorque, admitindo que "era bom" que o mercado fechasse já.

O Sporting está na Big Apple para defrontar o Liverpool, em jogo de preparação, de pré-época, que "é mais um treino", mas também serve como canal para a propagação da marca do clube no estrangeiro:

"O Liverpool jogou com Dortmund, Sevilha e agora joga com o Sporting. É onde queremos estar. É o reconhecimento do Sporting, não é por acaso que o Liverpool joga duas grandes equipas e agora joga com o Sporting."