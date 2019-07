​Porto. Atraso no Passe Família "não é por falta de dinheiro"

Não é a falta de dinheiro que está a atrasar a introdução do “Passe Família” na Área Metropolitana do Porto (AMP), disse à Renascença o presidente do organismo, Eduardo Vítor Rodrigues.



O responsável da AMP diz não estarem ainda reunidas as condições para avançar e que a prioridade é o Passe Sub-13.

“O problema não é haver dinheiro. É um argumento que não corresponde à verdade. Nós nem sequer temos, neste momento, o processo jurídico encerrado. Lisboa encontrou uma solução, o Porto está a estudar uma outra solução e temos outra prioridade, que é o Sub-13”, afirma Eduardo Vítor Rodrigues.

“O nosso grande dilema é como resolver a questão do potencial de fraude que existe. Lisboa resolveu de uma forma, nós estamos a estudar outra e vamos ver se conseguiremos uma solução melhor”, sublinha o presidente da AMP.

Em março, o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, dizia acreditar que seria possível que este título pudesse estar disponível em julho, aquando da entrada em vigor desta medida em Lisboa, mas já na altura não se comprometia com uma data em concreto.

Com o "Passe Família", todos os elementos de um agregado familiar que vivam na mesma casa tem acesso ao passe único por um preço fixo de 80 euros, correspondente ao valor de 2 títulos mensais.

Os utentes das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa começaram em 1 de abril a sentir alívio nos preços dos transportes públicos, no âmbito do Programa de Redução Tarifária, uma medida que visa reduzir o uso do transporte individual.

No caso do Porto, foi criado um passe municipal de 30 euros, para viagens dentro do concelho ou até 3 zonas contíguas, e um metropolitano de 40 euros, que permite viajar em todos os concelhos da AMP, deste que integrados no sistema intermodal Andante.