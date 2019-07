Dois portugueses no "top-30" da 17.ª etapa do Tour

Nelson Oliveira e Rui Costa estiveram em destaque na Volta a França, esta quarta-feira, ao terminarem a 17.ª etapa entre os 30 primeiros.

Oliveira (Movistar) foi 24.º e Costa (UAE Team Emirates) foi 28.º, a 3m02s e 05m49s, respetivamente, do vencedor, o italiano Matteo Trentin, que chegou isolado à meta e deu a quarta vitória à Mitchelton-Scott.

Foi uma etapa atribulada, que valeu a expulsão do alemão Tony Martin (Jumbo-Visma) e ao britânico Luke Rowe (Team INEOS), além de uma multa de 910 euros, por troca de agressões, no sopé de La Sentinelle.

Apesar disso, não houve mudanças de vulto na classificação geral individual. O francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) continua a liderar, com 1m35s sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), vigente campeão, e 1m47s sobre o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo). Os três chegaram com o pelotão, a mais de 20 minutos de Trentin.

Rui Costa reentrou no "top-50" da geral, com uma escalada de dez lugares, para 48.º, a 1h11m23s do camisola amarela. Nelson Oliveira é, agora, 79.º, a 1h43m46s. O outro português em prova, José Gonçalves (Katusha-Alpecin), ocupa a 128.ª posição da classificação.