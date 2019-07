A transferência de Fábio Coentrão para o FC Porto terá caído à última hora, segundo avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

Explica a referida fonte que os responsáveis portistas terão decidido não avançar para a contratação do lateral-esquerdo, uma operação que estava a causar grande tumulto entre os adeptos, nas redes sociais.

A claque Colectivo Ultras 95 chegou mesmo a manifestar-se contra a possível contratação de Coentrão, no Facebook, salientando que não se intromete "nas contratações do clube nem na sua gestão de plantel", mas que se via "forçada" a dar uma opinião, face a atitudes do defesa para com os adeptos do FC Porto quando representou Benfica e Sporting.

"Pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos, festejaram golos com gestos grosseiros, sempre destilaram ódio contra o nosso clube, fosse de vermelho, verde ou outro emblema, que se espumam com insultos racistas a atletas do nosso Clube [Coentrão terá dirigido insulto dessa índole a Marega, em 2017/18] não podem vestir a nossa camisola", escreveu aquele grupo organizado de adeptos.

Fábio Coentrão, de 31 anos, é um jogador livre, após a saída do Rio Ave, que representou na última época, e a transferência gorada para o PAOK, da Grécia. Resta saber se a informação sobre este volte-face se confirma.