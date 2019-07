Sérgio Conceição não acompanhou a equipa no regresso ao Porto, esta quarta-feira. Além de Danilo Pereira, que deixou o estágio no Algarve mais cedo, o treinador não viajou com a equipa do FC Porto.

Este dado pode ganhar especial relevância considerando que Sérgio e Danilo ter-se-ão desentendido após a vitória do FC Porto sobre o Getafe, na final da Copa Ibérica, e, ao que Bola Branca apurou, o técnico terá colocado em causa o estatuto do médio como capitão. O "Record" diz mesmo que Sérgio Conceição expulsou Danilo Pereira do estágio.

A versão oficial, porém, é que o internacional português foi "devidamente autorizado" a ausentar-se para "tratar de assuntos pessoais". Contactada pelo referido jornal, fonte do FC Porto referiu que a ausência de Danilo do jogo-treino desta quarta-feira, frente ao Farense, "estava prevista".

De resto, este regresso tardio de Sérgio Conceição ao Porto não passará de uma repetição do que sucedeu no ano passado, segundo informou um membro da assessoria de imprensa dos dragões à Sport TV.