Filipe Ramos já pensa em ganhar a final do Europeu

O selecionador nacional de sub-19, Filipe Ramos, ficou feliz com o facto de Portugal se ter apurado para a final do Europeu da categoria, porém, salientou que o objetivo só será cumprido com a vitória na prova.

"Estamos num bom momento, temos um grupo fantástico, com uma atitude competitiva das melhores e, agora, queremos ganhar a final. Vamos disputar a final para ganhar", assegurou o selecionador, em declarações ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol.



Filipe Ramos gostou do "jogo consistente" da seleção frente à República da Irlanda, que resultou em vitória por 4-0 e passaporte para a final.

"Estamos muito felizes. Jogámos bem, tivemos excelentes períodos, marcámos quatro golos. Voltámos a não sofrer e quase todos os jogadores puderam jogar novamente, o que é importante", salientou.



O homem da final, o avançado Gonçalo Ramos, que marcou três dos quatro golos portugueses na meia-final, admitiu que "nem há palavras" para descrever a sensação, mas afinou pelo mesmo diapasão de Filipe Ramos: "Ainda há a final para ganhar. Somos uma equipa muito forte."