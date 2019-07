A FC Porto TV vai para o ar na sexta-feira, com o lema "não é para todos", conforme anunciou o clube portista, esta quarta-feira.

"Esta sexta-feira nasce a nova FCPorto TV", pode ler-se no Twitter, acompanhado de um vídeo. O novo canal de televisão do FC Porto promete mostrar "tudo o que se passa dentro e fora das quatro linhas".

A FC Porto TV estará disponível no Google Play (Android) e na App Store (aparelhos da Apple), pelo que, pelo menos para já, não deverá chocar com o acordo que o clube portista tem com o Porto Canal.

Aliás, o jogo de apresentação do FC Porto aos sócios e adeptos, frente ao Mónaco, marcado para sábado, será transmitido pelos dois canais.