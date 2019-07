Rui Pinto suspeito de invadir email do juiz Carlos Alexandre

Rui Pinto é suspeito de ter invadido os computadores do Tribunal Central de Instrução Criminal. A notícia, avançada pela revista Sábado, dá conta de que o juiz Carlos Alexandre é uma das vítimas da invasão.

Carlos Alexandre já terá sido ouvido como testemunha pelas procuradoras Vera Camacho e Patrícia Barão, que lideram a investigação do caso contra o hacker.

A mesma fonte adianta, ainda, que a invasão do sistema terá sido feita através da conta de email de um funcionário judicial, identificado como vítima nos autos do processo-crime.

Rui Pinto está indiciado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.

O colaborador do Football Leaks terá entrado, em setembro de 2015, no sistema informático da Doyen Sports, com sede em Malta, e é também suspeito de aceder ao endereço de correio eletrónico de membros do Conselho de Administração e do departamento jurídico do Sporting e, consequentemente, ao sistema informático da SAD leonina.