Ivo Vieira quer passar da teoria à pratica e impor favoritismo do Vitória de Guimarães

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, não quer que a equipa fique presa na ideia de ser favorita e deixe de mostrar por que razão o é, frente ao Jeunesse Esch, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Na entrevista de imprensa de antevisão da primeira mão do duelo com os luxemburgueses, esta quarta-feira, Ivo Vieira descartou as conversas sobre favoritismo e sublinhou que "a dedicação, a vontade, o empenho e foco normalmente ganham à teoria".

"Não podemos ser teóricos ao ponto de acreditar que sermos favoritos ou mais fortes vai fazer com que ganhemos o jogo. Temos de demonstrar em campo e fazer melhor do que eles para ganhar. Temos de respeitar o historial e a dimensão da equipa e só faremos isso provando em campo o tal favoritismo", salientou o técnico vitoriano.

Embora tenha salientado que "equipa nenhuma na superfície da terra está no auge das suas capacidades nesta altura", Ivo Vieira garantiu que o Vitória tem trabalhado para chegar ao jogo em boa forma física.

"Trabalhámos para estar o melhor possível e sabemos que estamos em pé de igualdade com o nosso adversário. Temos é de ser mais competentes durante o jogo", rematou Ivo Vieira.