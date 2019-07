Sérgio Conceição terá posto em causa a condição de capitão de Danilo Pereira

Danilo Pereira e Sérgio Conceição ter-se-ão desentendido após o jogo de domingo com o Getafe, da final da Copa Ibérica. Bola Branca sabe que, no meio da discussão acalorada entre o jogador e o treinador, este terá colocado em causa a condição de capitão de Danilo.

O confronto terá acontecido na presença de todo o grupo de trabalho e do staff do hotel onde os dragões estiveram instalados. O jornal "Record" avançou que Sérgio Conceição teria dado ordem para que Danilo abandonasse o estágio na altura do incidente. Certo é que, após a alegada discussão, Danilo Pereira abandonou o estágio de pré-época do FC Porto, no Algarve, que terminou esta quarta-feira.

O Porto justifica, no site oficial, que Danilo foi "devidamente autorizado" a ausentar-se do estágio e "tratar de assuntos pessoais". Fonte portista acrescentou, ao referido jornal, que o capitão estará presente, na quinta-feira, para o primeiro treino do FC Porto no Olival, após o estágio.

Entretanto, no Twitter, o diretor de comunicação do clube azul e branco, Francisco J. Marques, corroborou a versão oficial.