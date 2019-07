Caos no aeroporto de Schiphol. Vários voos cancelados, adiados ou desviados

Um problema no abastecimento dos aviões no Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, na Holanda, está a causar o cancelamento, adiamento ou desvio de vários voos, esta quarta-feira.

“A Aircraft Fuel Supply, uma empresa que controla o abastecimento de combustível aos aviões, tem neste momento um problema no seu sistema”, confirmou um porta-voz do aeroporto.

A mesma fonte afirma que as duas entidades estão “a trabalhar arduamente para encontrar uma solução” e que ainda não é possível precisar durante quanto tempo a situação se vai prolongar.

A KLM, a companhia com mais voos com partida ou chegada à infraestrutura, também já confirmou o problema: “Um grande número de aviões no Aeroporto de Schiphol não podem ser reabastecidos, o que está a causar perturbações”.

O Aeroporto de Schiphol é o terceiro mais utilizado na Europa, tendo passado por ele, em 2016, mais de 63 milhões de pessoas.