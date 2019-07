Fogo em Alijó faz dois feridos. Mais de 190 homens e cinco meios aéreos combatem chamas

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde na zona de Alijó provocou pelo menos dois feridos, um deles com queimaduras. A informação foi avançada à Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

De acordo com a mesma fonte, o ferido que sofreu queimaduras é um civil de 48 anos que ficou com 10% do corpo queimado, ao passo que o outro é um militar da GNR que partiu o braço esquerdo.

A informação foi avançada cerca de uma hora depois de a autoestrada A4 ter sido cortada no sentido Vila Real/Bragança na zona do incêndio, que deflagrou pelas 15h00 naquele concelho e que, pelas 18h20, estava a ser combatido por 192 bombeiros apoiados por cinco meios aéreos e 53 viaturas.



De acordo com a GNR, aquele sentido de circulação da A4 foi cortada “entre os nós de Alijó e Murça”, por causa do “fumo” que está a afetar a visibilidade naquela autoestrada.

A A4 é a terceira estrada cortada devido ao incêndio que deflagrou em Ribalonga, concelho de Alijó, juntando-se ao IC5 e à EN212, segundo disse à Lusa o CDOS de Vila Real.

Pouco depois do alerta, fonte do mesmo comando adiantou que o fogo “em mato” estava a lavrar "com bastante intensidade".

[Atualizado às 18h20]