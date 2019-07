Danilo terá sido expulso do estágio do FC Porto

Danilo Pereira terá sido expulso do estágio do FC Porto no Algarve. Segundo avança o "Record", esta quarta-feira, o médio portista deixou o estágio após desentendimento com Sérgio Conceição, no domingo.

Esta notícia surge depois de o FC Porto ter informado que Danilo tinha sido "devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais" e, por isso, estivera ausente do jogo-treino frente ao Farense, esta quarta-feira.

No entanto, de acordo com a versão online do jornal em causa, Danilo terá tido uma discussão com o treinador após a vitória sobre o Getafe, na final da Copa Ibérica, já no hotel. Alguns jogadores terão tentado acalmar os dois protagonistas, ainda que em vão. Sérgio Conceição não terá perdoado e terá afastado o capitão da concentração da equipa.

O "Record" acrescenta que contactou fonte do FC Porto, que insistiu que a ausência de Danilo "estava prevista" e deveu-se a "assuntos pessoais", e que o capitão portista participará no treino de amanhã, no Olival.