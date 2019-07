Oito meios aéreos e quase 200 bombeiros combatem novo incêndio em Castelo Branco

Um novo incêndio deflagrou esta quarta-feira à tarde no distrito de Castelo Branco. De acordo com a página online da Proteção Civil, as chamas estão a lavrar na localidade de Sobral do Campo, na freguesia de Ninho do Açor e Sobral do Campo.

Pelas 16h45, 199 bombeiros e oito meios aéreos estavam a combater o fogo, mais operacionais e menos um meio aéreo do que nas horas anteriores. À mesma hora, estavam ainda no local 51 viaturas de apoio.

Ainda de acordo com a página da Proteção Civil, o fogo deflagrou às 15h07 numa zona de floresta, ainda que perto da cidade.

Para já não há indicação de casas ou povoações em risco, mas a Proteção Civil está a reforçar a sua presença no local, desviando nomeadamente alguns meios que nos últimos dias têm estado empenhados noutras zonas do distrito de Castelo Branco, como Vila de Rei e Sertã.

À Lusa, fonte do CDOS de Castelo Branco explicou que, neste momento, "o incêndio está em curso", sem avançar mais pormenores.

[Atualizado às 16h50]