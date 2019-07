"Há sempre interesse em jogadores como Bas Dost", garante empresário

O empresário de Bas Dost garante, em declarações a Bola Branca, que há sempre clubes interessados no avançado holandês do Sporting.

O futuro do jogador, que avança para a quarta época de leão ao peito, está em aberto e o Sporting estará recetivo a negociar, também pelo elevado salário que Dost aufere. Segundo a "A Bola", a SAD leonina estabeleceu 20 milhões de euros como valor base para que o ponta-de-lança saia.

Questionado por Bola Branca, o agente do ponta-de-lança foge ao assunto, mas também não desmente que Bas Dost possa, ainda, deixar Alvalade. Interessados não faltarão, de acordo com Gunther Neuhaus.

"Há sempre interesse em jogadores como o Bas [Dost], mas não lhe direi nada de concreto sobre isso. Em boa verdade, não lhe posso confirmar nada", refere o representante do antigo internacional holandês.

Com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e contrato até 2021, Bas Dost, agora de 30 anos, foi contratado em 2016 aos alemães do Wolfsburgo. Em 2016/17 foi o melhor marcador do campeonato.