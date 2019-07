FC Porto vence Farense no último dia de estágio

O FC Porto venceu o Farense, num jogo-treino realizado no Algarve, no último dia de estágio em Lagos.

Os dragões bateram o clube da II Liga por 4-2, com os golos a ser apontados por Fernando Andrade, Fábio Silva, Nakajima e Madi Queta.

No que diz respeito ao boletim clínico, Loum e Soares realizaram treino condicionado. Danilo esteve ausente do treino, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais.

Sérgio Conceição escalou um onze inicial com Mouhamed Mbaye, Saravia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Tmás Esteves, Galeno, Otávio, Bruno Costa, Fernando Andrade, Aboubakar e Fábio Silva.

Vaná, Alex Telles, Manafá, Marcano, Pepe, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Tecatitio Corona, Luis Díaz, Madi Queta, Nakajima, e Zé Luís foram também utilizados.

Os dragões regressam ao Porto ainda esta quarta-feira, com chegada prevista para as 20h15. O próximo treino é já na quinta-feira, às 17h00, no Olival.