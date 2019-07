Novo presidente da CP quer retomar arranjos de comboios ​até ao fim do ano

O novo presidente da CP revelou esta quarta-feira que espera ter a oficina de Guifões, Matosinhos, a retomar a recuperação de comboios "no fim do ano" e, no próximo verão, ter já alguns ao serviço da linha do Douro.

"Gostaria muito de, no próximo verão, ver alguma diferente na linha do Douro", afirmou Nuno Freitas, nomeado presidente da CP - Comboios de Portugal há uma semana, numa visita à oficina da EMEF-Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário de Matosinhos, distrito do Porto, que vai voltar a receber comboios para reparação e deve estar a laborar "praticamente a 100% no fim do ano".

De acordo com o responsável, a recuperação de composições da CP num prazo de 18 meses vai servir para "reforçar a linha de Sintra", as linhas que estão a ser eletrificadas, "nomeadamente Viana do Castelo" e a linha do Douro, o que "permitirá libertar material circulante para as linhas do Oeste, para Beja e eventualmente para o Algarve".

A reativação da oficina faz parte do plano do Governo para recuperar comboios que tinham sido abandonados até que chegue, em 2023, a encomenda de 22 novos comboios.