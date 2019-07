Quanto custaram os seus sapatos? Este par de Nike custou (muito) mais

Na terça-feira o único desses pares que nunca foi usado acabou por ser vendido, em leilão, por perto de meio milhão de euros.

O leilão da Sothebys durou vários dias e incluiu mais 99 pares de sapatos, sendo o Moon Shoe a joia da coroa, deixada para o fim. O comprador é um colecionador canadiano chamado Miles Nadal que acabou por comprar todos os lotes do leilão, pagando no total mais de 1,1 milhões de euros. Quase metade desse valor foi para os Moon Shoe.

Mas a coleção de Nadal, que vai ser exposta no seu museu pessoal de automóveis, em Toronto, inclui agora outras preciosidades da Nike, compradas no mesmo leilão, incluindo uns Nike Mags, os sapatos usados por Marty McFly (Michael J. Fox) no filme “Regresso ao Futuro II”. Os sapatos futuristas tinham um mecanismo de atacadores automáticos, empregando uma tecnologia que a Nike só colocaria no mercado passadas quase três décadas.